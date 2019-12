Le PSG n'a jamais tremblé à domicile face à Amiens (4-1), dominant le match de bout en bout pour une sixième victoire consécutive en Ligue 1. Paris y a mis la manière et ses quatre fantastiques ont brillé à l'image de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, tandis que Neymar et Mauro Icardi ont également trouvé les filets. Paris compte 7 points d'avance sur Marseille à la trêve, le tout avec un match de retard.

Thomas Tuchel a aligné le même onze qu'à Saint-Etienne (4-0) pour le même nombre de buts marqués. Le quatuor offensif a régalé, à l'image du premier but où Icardi puis Neymar ont joué en une touche jusqu'à Mbappé, qui a battu Gurtner d'un ballon piqué (10e, 1-0). Le gardien amiénois a pourtant maintenu son équipe en vie, notamment à la 31e minute. Il a détourné un centre de Bernat avant qu'Aleesami ne contre la frappe de Di Maria, puis a repoussé le tir de Paredes avant que Dibassy ne dévie la tentative de Neymar à bout portant. Une énorme séquence à l'image du match.

Diallo et Thiago Silva blessés

Le deuxième but, lui, a illustré l'appétit des Parisiens. Dès la reprise, Di Maria a lancé Icardi dans la surface. L'Argentin a effacé Dibassy d'un double contact pour offrir le but à Neymar (46e, 2-0). Dans le même temps, Keylor Navas n'a eu qu'un arrêt à faire, mais son incroyable réflexe sur une talonnade de Dibassy a démoralisé les Picards (53e). Paris n'a jamais baissé de rythme et aggravé la marque par Mbappé, qui n'a laissé aucune chance à Gurtner d'une frappe puissante (65e, 3-0).

La réduction de l'écart de Mendoza, après un gros débordement de Diabaté (3-1, 70e), s'avère aussi anecdotique que l'ultime but d'Icardi servi par Bernat (4-1, 84e). Les sorties sur blessure de Diallo (22e) et Thiago Silva (57e) retiendront davantage l'attention dans les prochains jours, même si le capitaine parisien a pu prendre place sur le banc plutôt que de rentrer aux vestiaires. La trêve tombe à point nommé alors que Paris règne plus que jamais sur la Ligue 1, avec 7 points d'avance sur son dauphin, l'OM, et toujours un match de retard.