LIGUE 1 - Basile Boli, ancien joueur et légende de l'Olympique de Marseille a fustigé, dans un message posté sur les réseaux sociaux, l'attitude de Mourad Boudjellal. L'ancien président du RC Toulon avait, cette semaine, publiquement annoncé être à la tête d'un projet de rachat du club, financé par des fonds du Moyen-Orient.

L'OM n'est vraiment pas un club comme les autres. Et l'actualité qui entoure le club marseillais ces derniers jours le montre à chaque instant. Le rachat du club, évoqué par plusieurs personnes mais démenti par la direction en place à l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler. Dernière information en date, la volonté de Mourad Boudjellal de porter le projet de rachat du club par des fonds du Moyen-Orient.

L'ancien président du RC Toulon avait évoqué cette semaine qu'il œuvrait pour faire de ce rachat une réalité. Au micro de RMC ce vendredi il avait ainsi confirmé qu'une banque privée avait été mandatée pour entrer en contact avec Frank McCourt, propriétaire américain de l'OM. Une offre de rachat aurait même été déjà déposée selon Mourad Boudjellal. Ce dernier, qui était également intéressé ces derniers mois par le rachat du Sporting Toulon, club évoluant en National 2, a assuré être à la tête d'un "projet fort et méditerranéen".

Ligue 1 L'OL dévoile son groupe pour son stage de préparation : Terrier et Gouiri bien présents IL Y A 4 HEURES

Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville

Des propos qui n'ont pas été du gout de Basile Boli. L'ancien joueur et légende de l'OM, aujourd'hui ambassadeur du club, a fustigé l'attitude de l'ancien président toulonnais dans un message posté sur les réseaux sociaux. "Mr Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l'OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville" débute-t-il.

" De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l'air de ce club" a déclaré Basile Boli, visiblement très agacé par les propos de Boudjellal. Le rachat du club marseillais n'a pas fini de faire parler.

Ligue 1 Boudjellal : "Les propriétaires de l'OM ont peut-être envie de vendre…" IL Y A 10 HEURES