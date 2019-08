Les tops

Khazri-Hamouma, un bijou pour donner le ton...

Les artistes étaient à l'heure au rendez-vous de cette première journée de la saison 2019-2020. Les Verts débutaient ce nouvel exercice par un déplacement et le duo composé de Wahbi Khazri et Romain Hamouma s'est offert une sublime action tout en extérieur du pied droit pour mettre Saint-Etienne sur le chemin d'un succès à Dijon (1-2) et lancer une soirée riche en buts, en rebondissements et en suspense sur les pelouses de Ligue 1. Au total, pas moins de 15 buts ont été marqués en six rencontres ce samedi. Avec, en plus, les 3 buts inscrits par Lyon à Monaco vendredi et trois affiches à suivre dimanche, ce week-end inaugural pourrait faire mentir certains sceptiques.

Romain Hamouma a ouvert le score pour Saint-Etienne à DijonGetty Images

… Et les gardiens se sont mis au diapason

Les attaquants ont donc été à leur avantage mais cela ne signifie pas, pour autant, que les gardiens sont passés au travers. Bien au contraire. Même si Marseille a trébuché contre Reims en fin d’après-midi (0-2), Steve Mandanda a longtemps retardé l’échéance et a d’ailleurs été le seul Olympien à surnager. A la Mosson, le méconnu Romain Salin a été infranchissable. L’expérimenté portier rennais (35 ans) a notamment détourné un penalty d’Andy Delort, préservant le succès des siens en terres héraultaises (0-1). Baptiste Reynet, lui, a évité à Toulouse de boire le bouillon à Brest. L’ancien Dijonnais a écarté un penalty de Gaëtan Charbonnier en fin de match et, quelques minutes plus tard, les Violets ont égalisé (1-1). C’est ce qui s’appelle être décisif.

Romain Salin (Rennes)Eurosport

Morel, héros inattendu

Il y a fort à parier que Jérémy Morel se souviendra très longtemps de cet été 2019. Déjà, bien sûr, parce qu’il a participé à la CAN avec Madagascar, valeureux quart-de-finaliste de la compétition. Mais aussi parce qu’il a quitté Lyon pour s’engager avec Rennes, probablement son dernier club au plus haut niveau (voire son dernier club tout court). Histoire de marquer le coup, l’ex-Lorientais a offert - d'un but du tibia - la victoire à sa nouvelle équipe, ce samedi à Montpellier (0-1). Jusque-là, le défenseur de 35 ans n’avait trouvé le chemin des filets qu’à neuf reprises en 367 rencontres disputées en Ligue 1. Cela méritait donc d'être souligné.

Les flops

Villas-Boas n’a plus qu’à faire une "Gerets"

AVB est passé à côté de sa première. Alors que son prédécesseur Rudi Garcia avait empoché deux larges victoires en ouverture des deux dernières saisons (3-0 contre Dijon en 2017 et 4-0 face à Toulouse en 2018), le coach portugais a vu ses joueurs être punis par Reims au Vélodrome (0-2). Kevin Strootman a loupé le coche et Dario Benedetto, entré en fin de match, n'a pas pu changer la donne. André Villas-Boas qui a assuré vouloir conserver ses principes de jeu de possession peut tout de même se rassurer : il y a près de douze ans, Eric Gerets était le dernier entraîneur marseillais à perdre son premier match et le Belge a connu un certain succès ensuite.

Et soudain, Tait a vu rouge

Mais qu’est-il passé par la tête de Flavien Tait ? Sur la pelouse de Montpellier, Rennes s’accrochait à son court avantage (0-1) quand, à l’heure de jeu, le milieu de terrain breton a délibérément bousculé Pedro Mendes non loin de la ligne médiane. Averti dans un premier temps, l’ex-Castelroussin a logiquement écopé d’un carton rouge après que l’arbitre a eu recours au VAR. Même s’il a sans doute été provoqué par le défenseur héraultais, le natif de Longjumeau aurait dû maîtriser ses nerfs. Car la commission de discipline de la LFP est rarement clémente avec les joueurs qui commettent de tels gestes d’humeur.

Flavien Tait (Rennes)Eurosport

Paulo Sousa n'a toujours pas trouvé la recette

Les Girondins ont loupé leur rentrée et désormais perdu sept de leurs huit derniers matches de championnat. A cela, il faut ajouter leurs cinq revers en six rencontres de préparation et l'addition commence à être lourde. Après avoir fini la saison dernière à une triste quatorzième place, les joueurs de Paulo Sousa ont de nouveau montré de sérieux manques au niveau du mental. Malgré leur ouverture du score, ils ont coulé à Angers (3-1). La moyenne de points de leur entraîneur, elle, n'en finit plus de plonger. Le Portugais est devenu samedi soir le plus mauvais coach bordelais au niveau comptable avec 0,73 point empoché par match en moyenne contre 0,74 pour Camille Libar en 1959-1960. La recrue Laurent Koscielny, qui est restée sur le banc, ne sera clairement pas de trop.

Avec Damien Dorso