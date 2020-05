LIGUE 1 - Les Girondins de Bordeaux ont annoncé vendredi par le biais d'un communiqué que Bistro Régent serait le sponsor maillot principal de l'actuel douzième de L1 la saison prochaine.

Bistro Régent, principal sponsor maillot de Bordeaux, qui a suspendu provisoirement le partenariat le liant aux Girondins au début de la crise du coronavirus, va poursuivre son engagement avec la saison prochaine avec le club, a annoncé ce dernier vendredi. "La marque Bistro Régent sera présente sur le maillot des équipes du club sur les terrains de leurs ligues respectives", indique le club au scapulaire dans un communiqué.

Le contrat liant les Girondins et le Bistro Régent, signé en 2019 et courant sur quatre ans, prévoit le versement d'une somme comprise entre 1,4 et 2,5 millions d'euros par an, qui varie en fonction du classement des Girondins chaque fin de saison.

