LIGUE 1 - Le milieu de terrain de 33 ans Thomas Mangani, qui arrivait en fin de contrat fin juin, a prolongé pour deux ans à Angers, a annoncé lundi le club centenaire.

L'un des meilleurs joueurs du SCO a prolongé. Né à Carpentras et formé à Monaco, Mangani était arrivé en prêt en février 2015 à Angers, alors en Ligue 2 et avait été l'un des artisans de la remontée du club en Ligue 1 quelques mois plus tard, avant d'être définitivement transféré cet été-là.

Il est depuis devenu l'un des cadres du vestiaire et après une saison 2018/2019 plutôt terne, il a trouvé ces derniers mois un second souffle: il a joué 24 des 28 matches de L1 disputés cette saison, inscrivant deux buts et réalisant deux passes décisives. A son palmarès, il compte aussi un titre de champion d'Europe 2004 avec l'équipe de France U17 et deux finales de Coupe de France, avec Monaco (2010) et avec Angers (2017).

