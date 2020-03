Si l’actualité des terrains est totalement gelée par la propagation du coronavirus en Europe, cela n’empêche pas les clubs de travailler en coulisse. Et l’AS Monaco l’a bien compris puisque selon RMC Sport, le club de la Principauté a enregistré samedi la prolongation de contrat de son milieu de terrain russe Aleksandr Golovin. Arrivé à l’été 2018 sur le Rocher dans la foulée d’une Coupe du monde réussie avec la Russie, l’ancien joueur du CSKA Moscou s’était engagé pour cinq saisons, soit jusqu’en 2023. Le voilà désormais lié à Monaco jusqu’en 2024.

Une prolongation logique au vu de sa saison

La récompense d’un exercice jusqu’ici réussi. Le joueur de 23 ans n’a manqué que trois rencontres de Ligue 1 cette saison, à chaque fois pour suspension. Il a déjà cumulé, en 25 rencontres, le même nombre de buts (3) que la saison dernière, en plus de quatre passe décisives, soit une de plus que lors du dernier exercice. Sans compter que le milieu de terrain a disputé toutes les rencontres de Coupes, dont l’ASM est désormais éliminé.

Toujours aussi précieux par sa polyvalence et sa qualité technique, Golovin justifie de plus en plus, pour sa deuxième saison en Ligue 1, les 30 millions d’euros déboursés par Monaco pour l’attirer il y a bientôt deux ans. Même s'il doit actuellement attendre, comme tous ses coéquipiers, mercredi pour reprendre l'entraînement.