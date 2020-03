Alors qu'il faudrait un accident pour que le SCO Angers ne se maintienne pas en L1, le club du Maine-et-Loire va subir quelques changements sur le plan de son organisation. Son président, Saïd Chabane, mis en examen il y a un mois pour violences sexuelles aggravées, s'est choisi lundi un président délégué afin de prendre du recul et d'engager une réorganisation "en profondeur" du club de l'Anjou.

Après une période de transition qui doit durer jusqu'à fin mai, Fabrice Favetto-Bon, 50 ans, sera chargé de la gestion quotidienne du club, sur le plan sportif, administratif et commercial, ont expliqué les deux hommes lors d'une conférence de presse. "Il était urgent pour moi de prendre de la hauteur", a déclaré Saïd Chabane, dans sa première intervention publique après sa garde à vue et sa mise en examen le 5 février à la suite de plaintes de quatre jeunes femmes, salariées ou anciennes salariées du club.

" Je vais pouvoir me concentrer sur ma défense "

"Une enquête est en cours. Je vais pouvoir, tout en restant président du club, me concentrer sur ma défense, a déclaré l'homme d'affaires, qui se dit innocent. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. C'est une toute remise en cause de son fonctionnement, de sa vie. Mais le plus important c'est Angers SCO". Pour le seconder au club, son choix s'est porté sur Fabrice Favetto-Bon, ancien directeur marketing du PSG puis directeur général du Mans FC quand le club était en Ligue 1, qui a ensuite créé la société de conseil Teamstadia, spécialisée dans les projets de stades et d'infrastructures sportives ou de spectacles. Depuis 2017, il était directeur marketing de France Galop, société organisatrice des courses hippiques dans l'hexagone.

Selon Saïd Chabane, cette réorganisation, qui doit s'accompagner d'autres recrutements "dans les semaines à venir", était prévue à moyen terme et n'a été qu'accélérée par ses déboires judiciaires. Elle s'inscrit dans un projet plus large de réorganisation du club, alors que l'objectif de rester 5 ans en Ligue 1 est quasiment atteint. Il s'agit maintenant "d'ancrer durablement" le club dans l'élite, a expliqué Fabrice Favetto-Bon.

Propriétaire à 99%, Saïd Chabane a assuré qu'il n'entendait en aucune manière se désengager. "Je vous ai toujours dit que j'ouvrirais le capital en 2022. En retrouvant des gens qui nous permettront de faire un saut vers le haut", a-t-il conclu.