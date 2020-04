LIGUE 1 - Les dirigeants du Paris Saint-Germain ne sont toujours pas parvenus à un accord avec leurs joueurs pour une diminution de leur salaire selon L'Equipe. Un problème de taille pour le club de la capitale, dont le manque à gagner durant l'interruption des compétitions pourrait dépasser les 200 millions d'euros.

A Paris, chacun campe sur ses positions. Alors que les dirigeants parisiens semblaient optimistes pour trouver un terrain d'entente avec leurs joueurs sur une diminution de leurs émoluments, L'Equipe indique ce mardi qu'aucun accord n'a été trouvé jusqu'ici. Et que les négociations s'enlisent, entre des joueurs qui n'ont toujours pas donné leur point de vue et d'autres qui restent fermes face aux exigences du club.

Dans l'absolu, les joueurs du PSG ont quand même vu leur salaire diminuer. L'Equipe rappelle qu'ils ont été placés en chômage partiel durant le mois d'avril et ne perçoivent ainsi plus que 70% de leurs revenus. Le club a par ailleurs profité des mesures gouvernementales avec une économie des charges patronales. Mais cela ne suffirait pas compte tenu de sa très lourde masse salariale et du manque à gagner durant la période de suspensions des compétitions. Selon le quotidien sportif, la baisse des recettes parisiennes pourrait ainsi atteindre 215 millions d'euros dans le pire des cas.

Jusqu'ici, c'est le statu quo. L'hypothèse de voir les joueurs parisiens consentir un effort financier, soit par le biais de dons pour des associations dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, soit par des aides aux salariés les plus touchés du club, existe également. Chelsea milite notamment pour cette option auprès de ses joueurs, comme le rappelle L'Equipe. Mais à Paris, pour l'instant, aucune décision n'a été prise dans ce sens à ce stade de la crise.

