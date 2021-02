Une fois n'est pas coutume, des rumeurs sur une éventuelle vente de l'Olympique de Marseille ont été publiées et largement relayées sur les réseaux sociaux vendredi. Elles interviennent moins d'une semaine après les incidents survenus à la Commanderie, la démission d'André Villas-Boas et l'annonce de la mise en vente du Stade Vélodrome par le maire de Marseille.

Thibaud Vezirian, chroniqueur sur L'Equipe 21 et C8, puis Matthias Manteghetti, journaliste à Canal +, ont annoncé une vente imminente du club olympien au prince saoudien Al-Walid Ben Talal, via sa société Kingdom Holding Company. Dans l'après-midi, le porte parole de Franck McCourt a formellement démenti ces informations et a dénoncé une " tentative de déstabilisation ".

Dans ses tweets détaillant la future vente de l'OM, Matthias Manteghetti évoquait une possible intervention de L'Elysée dans ce dossier. Une information également démentie par le palais auprès de RMC Sport vendredi. En début de soirée, Franck McCourt a assuré auprès de L'Equipe qu'il allait rester aux commandes du club : "Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future."