Il en a frappé des centaines et des centaines. Mais un seul penalty aura peut-être suffi à changer le cours de sa carrière. Edinson Cavani rumine peut-être encore d'avoir voulu mettre autant de puissance sur celui qu'il avait tiré face à Bordeaux, le 9 février dernier (1-0). Depuis, il n'est plus le même et plus rien ne va dans son sens. À tel point que la suite de sa carrière au PSG semble chaque jour s'écrire un peu plus en pointillés. Il est le Matador, l'idole du Parc des Princes et le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Mais il traverse ce qui ressemble à la saison de trop.

Une blessure qui persiste

Le plus inquiétant avec Cavani, âgé de 32 ans, c'est son état physique. Sa durabilité était une de ses qualités. C'est plutôt son défaut depuis ce fameux penalty face à Bordeaux. La blessure à la hanche droite que l'Uruguayen a contracté sur cette action peine à cicatriser. À contre-cœur, Thomas Tuchel avait précipité le retour de son buteur pour tenter l'impossible dans les derniers instants de la défaite face à Manchester United (1-3) début mars. Cavani avait rechuté et patienté jusqu'à la mi-avril pour retrouver la compétition. Ses quatre titularisations en fin de championnat ont laissé croire qu'il était remis.

Ce n'était pas le cas. Sollicité l'été dernier pour participer à la Copa America avec l'Uruguay, Cavani s'est de nouveau blessé à la hanche dès la 3e journée du championnat face à Toulouse (4-0). D'abord estimée à trois semaines, son absence a finalement duré près de deux mois. Tuchel a fait le choix de repousser au maximum sa reprise en le laissant sur le banc face à Nice (1-4) et Bruges (5-0), avant de lui donner vingt minutes de temps de jeu contre Marseille dimanche dernier (4-0). Mais selon Le Parisien, l'Uruguayen souffre toujours de cette blessure à la hanche. Cela n'annonce rien de bon.

Une équipe qui tourne bien sans lui

Paris ne souffre pas vraiment des absences répétées de son n°9. Elles n'ont pas empêché l'équipe de Thomas Tuchel de caracoler en tête de la Ligue 1 et de son groupe en Ligue des champions. Elle a enregistré 13 victoires sur ses 15 matches officiels disputés jusqu'ici, toutes compétitions confondues. Et son rendement offensif est excellent ces dernières semaines. Le PSG a inscrit au moins quatre buts lors de ses quatre dernières sorties. Tous les feux sont au vert dans la capitale. Fatalement, l'idée que Cavani n'est plus aussi indispensable que par le passé fait son chemin. Et Thomas Tuchel l'a reconnu jeudi, en conférence de presse : "C'est difficile, car l'équipe a bien fait sans lui. Son rôle a peut-être un peu changé."

Paris semble plus fort et mieux équilibré cette saison. Le 4-3-3 mis en place par Thomas Tuchel n'y est pas étranger. Avec les renforts enregistrés cet été au milieu de terrain, Gueye et Herrera en tête, l'entraîneur a modifié son système préférentiel. Il privilégiait plutôt le 4-4-2 la saison passée, au sein duquel Cavani était associé à Mbappé dans l'axe. Il y a une place de moins dans la ligne offensive parisienne avec cette configuration qui donne pleinement satisfaction. Les places en attaque sont plus chères et la concurrence est plus forte depuis les arrivées de Pablo Sarabia et Mauro Icardi.

Mauro Icardi a signé un doublé pour le PSG face à l'OMGetty Images

Un buteur qui s'installe, une star qui va revenir

Icardi, justement. L'Argentin n'a jamais manqué de talent mais il n'avait pas eu la meilleure préparation possible. Son conflit avec l'Inter réglé par son transfert au PSG, l'ancien Nerazzurro a pu monter tranquillement en puissance en septembre. Depuis le début du mois d'octobre, il tourne à plein régime et affiche des statistiques remarquables avec sept buts en cinq matches. Il reste sur deux doublés face à Bruges et Marseille et son association avec Angel Di Maria et Kylian Mbappé s'avère particulièrement efficace. Pour Cavani, ce sera déjà difficile de déloger l'Argentin.

Mais il n'y a pas qu'Icardi. Neymar va bien finir par revenir de blessure et son retour ne fera que compliquer davantage le retour de Cavani dans le onze de départ parisien pour les grands rendez-vous qui attendent le club de la capitale. Le Brésilien reste intouchable, au même titre que Mbappé. Dans l'hypothèse probable où Tuchel maintient son 4-3-3 sur ce type de rencontre, il ne reste déjà plus qu'une place pour deux prétendants ultra-performants en ce moment, Di Maria et Icardi. Pour Cavani, les perspectives à moyen terme ne sont ainsi pas plus réjouissantes qu'à court terme.

Le Matador n'a peut-être pas fini de se morfondre sur le banc. Une situation qu'il supporte difficilement. "Il n'a pas montré qu'il était déçu mais je sais qu'il l'est car on en a parlé, avait reconnu Tuchel samedi en conférence de presse. Il est déçu de ne pas jouer, car c’est Edi, il est habitué à jouer beaucoup." L'entraîneur parisien l'a confirmé jeudi, avant la rencontre face à Dijon : "Cavani n’est pas complètement heureux, car il était blessé et n’a pas pu nous aider. C’est normal, mais maintenant, il doit combattre comme les autres pour avoir sa place." Cette saison, qui pourrait être sa dernière puisqu'il est en fin de contrat, part sur des bases inquiétantes pour Cavani. Car son histoire au PSG, un club pour lequel il s'est toujours dévoué, mériterait une fin en apothéose. Mais pour l'instant, cela n'en prend pas vraiment le chemin.