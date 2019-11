Il est enfin de retour dans le onze de départ du Paris Saint-Germain. La sortie sur blessure de Mauro Icardi mercredi face à Bruges (1-0) en Ligue des champions laissait envisager une titularisation pour Edinson Cavani face à Brest. Elle a été confirmée par Thomas Tuchel vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement du PSG en Bretagne. "Edinson Cavani est habitué à joueur beaucoup, a déclaré l'entraîneur parisien. C'est une situation différente pour lui. Il jouera demain pour retrouver le rythme de la compétition

L'attaquant uruguayen, meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale avec 195 réalisations, n'a plus été titulaire depuis deux mois et demi. Sa dernière titularisation remonte au 25 août dernier et la victoire du PSG face à Toulouse (4-0) au Parc des Princes. Touché à la hanche, "El Matador" avait été contraint de sortir peu avant la fin du premier quart d'heure. Revenu dans le groupe parisien face à Nice le 18 octobre (1-4), il n'était pas sorti du banc de touche. Cavani était encore remplaçant à Bruges (0-5), face à Marseille (4-0), à Dijon (2-1) et lors du match retour face à Bruges (1-0).

L'ancien Napolitain, auteur de deux buts lors des deux premières journées du championnat face à Nîmes (3-0) et Rennes (2-1), avait joué un peu moins de vingt minutes lors des trois dernières sorties du PSG en L1. Depuis son retour, Tuchel lui a systématiquement préféré Mauro Icardi pour le poste d'avant-centre. L'Argentin, particulièrement prolifique avec 8 buts lors de ses 7 derniers matches, est incertain pour le déplacement à Brest en raison d'une contusion au pied gauche. Au mieux, il sera remplaçant. Pour Cavani, c'est l'opportunité de rappeler ses talents de buteur.