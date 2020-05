LIGUE 1 - C'est une histoire longue de 13 ans qui s'achève. Souleymane Camara, 37 ans, en fin de contrat avec Montpellier ne prolongera pas selon les informations de Midi Libre, confirmées par Laurent Nicollin, le président du club.

Toutes les histoires prennent fin. Même les plus belles. Après 13 saisons à Montpellier, Souleymane Camara ne va pas prolonger son contrat. Du haut de ses 37 ans, le Sénégalais s'apprête donc à quitter le MHSC. "On a échangé vendredi et la décision a été prise. Maintenant, il réfléchit à sa reconversion. On lui a laissé un délai pour savoir ce qu'il veut faire, s'il veut entraîner ici. Il est dans la situation des anciens, on lui laisse la porte ouverte", a confirmé le président Laurent Nicollin à Midi Libre.

Arrivée en 2007, Camara est le joueur le plus capé de l'histoire montpelliéraine avec 433 matches. L'attaquant, qui a disputé 16 matches la saison dernière, s'arrête à 76 buts, juste derrière Laurent Blanc et son record de 84 réalisations. "On verra quand le public pourra revenir. Mais on lui rendra l'hommage qu'il mérite", a assuré Laurent Nicollin, qui va donc préparer une grande fête pour celui qui laissera une empreinte indélébile à Montpellier.

