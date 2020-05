LIGUE 1 - Selon les informations de L'Equipe et RMC, la soirée des Trophées UNFP, qui récompensent les meilleurs joueurs et joueuses de la saison 2019-2020, sera annulée.

L'an passé, Kylian Mbappé avait marqué les esprits lors des Trophées UNFP en remportant le titre de meilleur joueur de la saison 2018-2019 et en prononçant des déclarations fracassantes. Alors que la saison 2019-2020 a été arrêtée à cause de la pandémie de coronavirus, la cérémonie récompensant les meilleurs joueurs et joueuses devrait être annulée selon les informations de L'Equipe et RMC. L'UNFP devrait très prochainement officialiser cette information.

La saison passée, en Ligue 1, Kylian Mbappé, Mike Maignan et Christophe Galtier ont respectivement été élus meilleurs joueur, gardien de but et entraîneur. En L2, l'attaquant brestois Gaëtan Charbonnier a remporté ce trophée symbolique, tout comme le gardien du Paris FC Vincent Demarconnay, et l'entraîneur de Clermont, Pascal Gastien. Chez les féminines, Dzsenifer Marozsan a été élue meilleure joueuse. Quant à Karim Benzema, il a été sacré meilleur joueur français évoluant à l'étranger.

