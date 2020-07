LIGUE 1 - Mercredi, Rudi Garcia est revenu sur l'actualité de l'OL et son mercato. Le coach lyonnais a affirmé vouloir conserver Martin Terrier - pourtant courtisé par Rennes - et est revenu sur le cas d'Amine Gouiri, annoncé sur le départ.

L'entraîneur de Lyon, Rudi Garcia, a évoqué mercredi son souhait de conserver l'attaquant Martin Terrier, courtisé par Rennes, et dit ne pas éprouver de regret pour le départ probable de l'attaquant Amine Gouiri à Nice. "Je veux le garder. Il est un joueur important de l'effectif. Nous avons beaucoup de concurrence devant, cela veut dire beaucoup de joueurs", a déclaré Rudi Garcia lors d'un point-presse à Evian (Haute-Savoir) où l'OL est en stage depuis dimanche.

"S'il y a un départ, il pourra être compensé par la présence des autres", a toutefois convenu l'entraîneur lyonnais. Garcia a également expliqué ne pas avoir de "regret" s'agissant d'Amine Gouiri "car malheureusement le contexte fait que, lorsque l'on a l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 comme Moussa Dembélé et qu'il y a beaucoup de concurrence à son poste, c'est difficile" pour un joueur de trouver sa place. "Memphis Depay peut aussi jouer N°9. Martin Terrier aussi, Bertrand Traoré réclame aussi de jouer également dans l'axe, Karl Toko Ekambi est arrivé et nous avons pris Tino Kadewere", a ajouté Garcia.

Martin Terrier, buteur lors de Lyon - Angers Crédit: Getty Images

"Il faut être aussi lucide. Cela ne sert à rien de garder un joueur qui a du potentiel et de la prospective. Ce qui a freiné Amine, c'est sa blessure (à l'été 2018). C'est comme cela que je le pense même si je n'étais pas là lorsqu'il s'est blessé. Mais depuis mon arrivée, Amine a beaucoup progressé et revenait au niveau qui était le sien avant sa blessure", a poursuivi l'entraîneur lyonnais. "S'il part, j'espère que cela se passera bien. Cela ne sert à rien de garder des joueurs pour ne pas les faire jouer et il mérite d'aller à un endroit où il aura la possibilité de jouer. Chez nous c'était plus compliqué", a-t-il admis.

