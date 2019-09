Quand Arnaud Nordin a ouvert la marque sur la pelouse d'Angers, les supporteurs stéphanois ont peut-être cru au déclic, que la mauvaise passe était terminée. Ghislain Printant lui se méfiait, déjà, conscient que son équipe, qui n'a remporté qu'un seul match cette saison, le premier à Dijon, était fragile. "Je les avais mis en garde à la pause, pour qu'ils ne fassent pas preuve de suffisance", a expliqué le coach de l'ASSE après la rencontre. Il avait vu juste, l'égalisation de Pierrick Capelle au retour des vestiaires a été l'élément déclencheur d'un nouveau naufrage.

"Beaucoup de difficultés à m'expliquer ce qu'il s'est passé"

"Je ne peux pas m'expliquer le fait qu'on puisse tomber dans un tel état en seconde période, après l'égalisation. On a perdu beaucoup de ballons et on a permis à Angers de se montrer plus agressif", a poursuivi l'ancien adjoint de Jean-Louis Gasset. Si la maison verte a tenu jusqu'au dernier quart d'heure, elle s'est écroulée en onze minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Casimir Ninga pour inscrire un triplé et mettre au jour les faiblesses criantes de cette équipe stéphanoise, 17e de Ligue 1 après six journées. "Au vu de la première période, j'étais à moitié satisfait. Après la seconde, j'ai beaucoup de difficultés à m'expliquer ce qu'il s'est passé", lâchait Printant après la troisième défaite de la saison des Verts en Ligue 1.

Après un revers frustrant en Ligue Europa à La Gantoise (3-2), Printant comptait sur un sursaut d'orgueil de ses joueurs. "Avant le match, j'avais dit cette semaine aux joueurs qu'ils avaient la chance de faire un beau métier. Je n'ai eu qu'une demi-réponse, en première période", a-t-il assuré, déçu. "Ce résultat fait mal. Il faut se pencher sur ce match de Metz (mercredi), et arrêter de parler pour passer aux actes sur le terrain. […] J'éprouve un grand sentiment de honte." Évidemment, la question de l'avenir de l'entraîneur est venue en conférence de presse. "Peu importe ma situation personnelle, a écarté Printant. Je suis inquiet pour l'AS Saint-Etienne".