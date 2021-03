L’OL a buté sur une valeureuse équipe de Reims en ouverture de la 29e journée. Apathiques en première mi-temps et punis par un but de Cafaro (33e), les Lyonnais se sont réveillés par la suite et ont multiplié les assauts sur le but de l’excellent Rajkovic. Le salut est venu de Kadewere, qui a égalisé en toute fin de match (90e+2). Une mauvaise opération comptable, puisque les Gones manquent l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 ce soir. Ils pourraient se retrouver à cinq longueurs de la première place si Lille l’emporte dimanche.

