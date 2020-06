LIGUE 1 – Paul Mitchell, ancien directeur technique de la division football de Red Bull et ex-responsable du recrutement et du développement du RB Leipzig, est le nouveau directeur sportif de l’AS Monaco. Il arrive en compagnie de Laurence Stewart, qui rejoint le club en tant que responsable du recrutement et du développement sportif.

Voilà plusieurs mois que l’AS Monaco cherchait un directeur sportif, c’est désormais chose faite. Le club de la principauté a officialisé mercredi la nomination à ce poste de Paul Mitchell. L’Anglais de 38 ans occupait le poste de directeur technique de la division football de Red Bull, qui détient plusieurs clubs : Leipzig, New York et Bragentino. "Sous la direction d’Oleg Petrov, Paul Mitchell sera en charge de l’ensemble de la politique sportive de l’AS Monaco, de l’Academy au groupe professionnel, et du Cercle Bruges" précise l’ASM dans un communiqué.

Mitchell pose ses valises à Monaco accompagné de Laurence Stewart, qui occupait le poste de responsable du scouting au sein de la division football de Red Bull. Sur le Rocher, Stewart occupera la fonction de responsable du recrutement et du développement sportif. Dans un communiqué publié par le club, Paul Mitchell s’est exprimé sur ce nouveau challenge : "Je suis impatient de prendre mes fonctions, de rencontrer les équipes et de commencer à travailler ensemble pour développer le projet et mettre en place une philosophie durable pour le club."

Avant de rejoindre Red Bull, Paul Mitchell s’était forgé une réputation de dénicheur de talent en Angleterre, après avoir travaillé avec Southampton et Tottenham. Il avait notamment permis à ces derniers de recruter des joueurs aujourd’hui plus que confirmés : Sadio Mané, Dele Alli, on Heung-min… De quoi faire rêver les supporters de l’ASM.

