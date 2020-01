Grosses ambitions mais effectif court : Comment l'OM va-t-il gérer son tournant de janvier ?

Rudi Garcia doit jalouser André Villas-Boas. Le Portugais se trouve dans une position autrement plus confortable que la sienne il y a tout juste un an, abordant la nouvelle année à la deuxième place de Ligue 1 et ayant évité, de justesse c’est vrai, le piège des 32es de finale de Coupe de France. Mais "AVB" a lui aussi ses soucis. Ces prochaines semaines, la longueur relative de son effectif couplée à un calendrier difficile pour l'OM, pourrait lui donner quelques maux de tête.

"Le calendrier va être beaucoup plus difficile". André Villas-Boas a une qualité : il se cache rarement derrière des excuses. L'Olympique de Marseille a, selon lui, profité d'un calendrier "avantageux" sur la phase aller. "Nous affronterons plusieurs rivaux directs à l'extérieur. Cela va être six mois d'une importance extrême pour nous", poursuit-il. Sans aller jusqu'à six mois, celui qui vient va déjà être déterminant pour l'ambition de l'OM, à savoir se qualifier pour la Ligue des champions en fin de saison.

Morgan Sanson et André Villas-BoasGetty Images

Des chocs loin du Vélodrome

En cinq semaines, les Olympiens vont se déplacer à Rennes, Bordeaux, Saint-Étienne et Lille, en plus des réceptions d'Angers et de Toulouse. Le tout avec des matches en semaine et avec potentiellement un ou deux tours de Coupe de France à y ajouter. Sans compétition européenne, l'OM a échappé à ce rythme d'enfer pendant la première partie de saison. Et c'était sans doute une bonne chose. Même si Villas-Boas espère aller loin en Coupe de France : "En janvier, si tu restes dans la Coupe, c'est bien, si tu sors, les délais entre les matches peuvent être longs et dangereux."

Si le Marseille de Villas-Boas est dauphin du PSG après 19 journées, il le doit beaucoup à sa série de huit matches sans défaite entamée face à Lille début novembre. Cet enchaînement a été réalisé sur la base d'un effectif (très) resserré. Et pour cause, Villas-Boas ne dispose pas de beaucoup d'armes. Depuis le début de saison, onze olympiens (Mandanda, Sarr, Kamara, Benedetto, Sanson, Sakai, Amavi, Payet, Strootman, Caleta-Car et Rongier par ordre de temps de jeu) dépassent les 1 000 minutes de jeu.

Dimitri Payet lors d'OM-OLGetty Images

Observez cette liste, vous y décèlerez le onze plus que type de l'OM. Derrière eux, Lopez, Germain et Gonzalez dépassent les 800 minutes de jeu en championnat. Quatorze joueurs, auxquels on se doit d'ajouter Nemanja Radonjic (547' de jeu) : voilà pour les armes dont dispose André Villas-Boas.

Le retour de Thauvin attendu

"Il faudra éviter les suspensions, les blessures", avait pointé l'entraîneur portugais avant le 32e de finale de Coupe de France. Un conseil que n'a pas suivi Hiroki Sakai, expulsé face à Trélissac, et qui manquera le déplacement à Rennes, ce vendredi où l'OM vise la victoire et rien d'autre. "On a cette opportunité, en cas de victoire, on peut continuer à profiter de cette marge de manœuvre confortable au classement, avec une belle avance de points, une bonne position pour le futur", souhaite Villas-Boas.

Vidéo - Villas-Boas : "On ne va pas recruter au mercato" 00:57

Le futur à Marseille, ce ne sera pas le mercato puisque l'OM ne devrait pas bouger sur le mois de janvier. La recrue sera plutôt le meilleur buteur du club les deux dernières saisons, Florian Thauvin. "Il a commencé à trottiner, a annoncé Villas-Boas le 3 janvier. On reste toujours sur mi-février pour son retour". Pas une mauvaise nouvelle alors que la puissance de feu olympienne s'appuie beaucoup sur un Payet en état de grâce depuis deux mois et qui ne pourra peut-être pas conserver ce rythme jusqu'en fin de saison. Le rythme justement, l'OM aurait tout intérêt à le garder pendant le mois terrible qui se profile.