LIGUE 1 - Après avoir engagé deux recours au tribunal administratif après la fin anticipée de la saison de L1 à cause de la pandémie de coronavirus, Jean-Michel Aulas, inquiet pour les finances de l'OL, a annoncé qu'il attendait la décision "avant la fin mai".

Jean-Michel Aulas est actif sur le terrain médiatique et judiciaire. En effet, le président lyonnais a engagé deux recours devant le tribunal administratif après que la LFP a décidé d'arrêter définitivement la saison 2019-2020, fin avril à cause de la pandémie de coronavirus. Septième du classement de L1, l'OL devra remporter la Coupe de la Ligue en août (ndlr : la tenue de la finale face au PSG à huis clos dépendra des conditions sanitaires) pour espérer être européen la saison prochaine.

Désormais Lyon espère une décision "avant la fin mai" concernant ces deux recours, a déclaré mardi Jean-Michel Aulas, disant craindre des conséquences néfastes pour les résultats d'OL Groupe et le mercato en Ligue 1. Ces deux recours portent d'une part sur la décision de mettre fin de manière anticipée à la saison et d'autre part sur les modalités d'arrêt du championnat et le mode de calcul du classement après la 28e journée, la dernière disputée.

On peut craindre que les traditionnelles ventes au 30 juin ne se fassent pas

Outre le manque à gagner lié à l'arrêt des rencontres, Lyon redoute aussi une perte de revenus sur la vente de ses joueurs, qui ne vont pas pouvoir se mettre en valeur dans les prochaines semaines alors que d'autres championnats européens ont choisi le scénario d'une reprise. "On peut craindre que les traditionnelles ventes au 30 juin ne se fassent pas", a déploré Jean-Michel Aulas. "On va se priver de ce qui était la principale ressource du football français - 800 millions d'euros l'an dernier - que sont les droits de transfert", a-t-il précisé.

Sur les neuf premiers mois de son exercice s'achevant fin juin, OL Groupe, la holding cotée qui coiffe le club, a dégagé un chiffre d'affaires de 265,7 millions d'euros, en hausse de 19%, selon un communiqué. Le produit des transferts, en hausse de 133% à 90,6 millions d'euros, a ainsi généré un tiers de l'activité totale du groupe. Des chiffres "hyper-brillants", selon Jean-Michel Aulas, avant que la crise sanitaire ne vienne tout remettre en cause. "L'arrêt des compétitions, anormal et irraisonné, va poser d'énormes problèmes même si ça ne se voit pas au niveau du chiffre d'affaires au 31 mars", a-t-il redouté.

