Une piste pour le mercato hivernal de l'Olympique lyonnais s'est clairement refroidie. Miné par les blessures, notamment de Depay et Reine-Adélaïde out au moins plusieurs mois tous les deux, l'OL va devoir se renforcer et avait ciblé Thomas Lemar, en manque de temps de jeu à l'Atlético Madrid. Mais la piste n'a pas duré très longtemps, mercredi soir, Jean-Michel Aulas a affirmé que l'ancien de Monaco ne deviendrait pas un Gone.

Thomas Lemar (Atlético de Madrid)Getty Images

"Il ne faut pas rêver. Thomas a dit qu’il ne quitterait pas l’Atlético Madrid", a-t-il déclaré après la victoire de l'OL sur Toulouse en 8es de la Coupe de la Ligue (4-1). Pas question pour le président lyonnais de se décourager : "On va faire le maximum. On va donner à Juninho les moyens qui sont les nôtres et qui ne sont pas disproportionnés. Florian Maurice a la charge de superviser les joueurs, il en voyait un certain nombre ce soir (mercredi) à l’étranger. On sait qu’il faut qu’on se renforce car nous avons le bonheur d’être qualifiés dans toutes les compétitions. On va essayer d’avancer."