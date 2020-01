Travail, patience, confiance et un soupçon de chance. Voilà les ingrédients qui ont permis à l'entraîneur Julien Stéphan de survivre à un automne morose et de faire remonter Rennes sur le podium de Ligue 1. "On nous décrivait comme une équipe sans grande force, sans grandes idées collectives", se souvient l'entraîneur. En effet, après un début de saison tonitruant, et en particulier une victoire contre le PSG lors de la 2e journée de Ligue 1, Rennes a enchaîné dix matches sans victoire en septembre et octobre que ce soit en championnat ou en Ligue Europa.

Mais depuis début décembre, les Bretons ont remporté tous leurs matches, à l'exception d'un 8e de finale de Coupe de la Ligue concédé sur le fil à Amiens (3-2). Et c'est désormais en prétendants à l'Europe qu'ils se préparent à recevoir Marseille, solide dauphin du PSG qui n'a perdu qu'une fois à Rennes en 10 ans, vendredi en ouverture de la 20e journée de L1. Pour Stéphan, les difficultés rencontrées à l'automne remontent au mercato d'été, marqué par le départ de six titulaires (André, Koubek, Mexer, Sarr, Bensebaini et Ben Arfa) et des recrues qui n'ont pas tenu tout de suite leurs promesses.

"On a réussi à maintenir un très, très bon état d'esprit dans le groupe"

Dans ce contexte, il a fallu un travail de longue haleine pour intégrer ces joueurs arrivés tardivement et "un peu de patience pour que cela puisse se concrétiser avec des résultats", explique l'entraîneur. "On a réussi à maintenir un très, très bon état d'esprit dans le groupe même lorsque les résultats étaient moins bons, une confiance mutuelle entre les joueurs et le staff qui nous a toujours permis d'aborder ça de manière sereine", enchaîne-t-il.

Ses joueurs confirment. "Il a bien su gérer le groupe, su faire le dos rond, trouver aussi la bonne tactique. Tu ne peux pas jouer de la même façon que l'année dernière avec l'effectif de cette saison", commentait fin décembre l'attaquant Mbaye Niang. "Je l'avoue, il m'a bluffé, déclarait également son père Guy Stéphan, fidèle adjoint Didier Deschamps, en décembre. Les difficultés étaient fortes. Il a surmonté ça, sans faire de bruit, mais avec beaucoup de passion, de générosité, de travail. Il a tissé des liens avec les joueurs et le public."

D'ailleurs, le public est resté acquis à la cause du technicien de 39 ans, nommé parmi les hommes qui compteront en 2020 par l'Equipe et qui a été chargé d'assurer l'intérim après le limogeage de Sabri Lamouchi fin 2018 et qui dans les mois suivants a apporté au club un 8e de finale d'Europa League et une Coupe de France, son premier trophée national depuis 1971. Et les liens tissés avec les joueurs n'empêchent pas l'exigence : la plupart des cadres ont été relégués sur le banc à un moment ou à un autre de l'automne.

Julien Stephan, l'homme qui a permis de ramaner un titre au Stade Rennais.Getty Images

Grâce à cette concurrence accrue, "on défend beaucoup mieux sur le plan collectif, on est beaucoup plus efficaces dans l'utilisation du ballon, on est capables de créer beaucoup plus de danger", assure Stéphan, tout en reconnaissant un brin de réussite dans certains cas en décembre, avec par exemple plusieurs matches remportés grâce à un but inscrit dans les toutes dernières minutes.

"On n'était pas censés boxer dans la même catégorie que l'OM"

"Il ne faut pas le nier non plus, mais (cette chance) a certainement été provoquée", souligne l'entraîneur, qui refuse de s'enflammer avant encore "10-15 journées" de championnat. "On a le 9e budget. Au départ, on n'était pas censés boxer dans la même catégorie que Marseille", a-t-il conclu.