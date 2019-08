Le directeur sportif de Lyon, Juninho, a fustigé lundi "l'attitude collective" affichée par l'équipe lyonnaise battue samedi par Bournemouth (3-0), 14e de Premier League en 2019, pour son dernier match de préparation avant de débuter en Ligue 1 à Monaco vendredi.

"A partir de vendredi, ce sera l'heure de vérité. Ce n'est pas le problème de perdre mais j'ai eu du mal à accepter et à regarder ce match à Bournemouth", a-t-il confié sur l'antenne d'OLTV. "C'était le dernier match de préparation. J'étais très déçu. Je ne pensais pas que cela arriverait mais on doit accepter et assumer. Mais perdre de cette manière, sans manquer de respect à Bournemouth, être dominé techniquement, physiquement et mentalement, il y a quelque chose à faire pour réagir d'ici à vendredi", a prévenu Juninho. "Car si nous allons à Monaco avec cet état d'esprit, nous allons souffrir", a encore averti le Brésilien.

Callum Wilson (Bournemouth), auteur d'un doublé face à l'OL en amical (3 août 2019)Getty Images

Au cours de sa préparation, Lyon a perdu contre Servette Genève (2-1) puis Genoa (4-3) avant de s'imposer, contre le cours du jeu, face à Arsenal (2-1), mais Juninho a quand même relevé des choses plus ou moins bonnes. Néanmoins, ce sont surtout les deux dernières rencontres contre Liverpool et Bournemouth perdues 3-1 et 3-0 qui sont dans le viseur de l'ancien capitaine de l'OL.

"C'est la désillusion sur ces deux matches. Cela nous montre qu'il manque une âme, une force collective. On doit montrer à l'adversaire que nous avons aussi du caractère. Il ne faut pas se cacher mais l'effectif a mal accepté ces performances", a poursuivi Juninho qui a, depuis, mené des réunions avec l'encadrement et quelques joueurs. "Il ne faut pas oublier ce qui a été mauvais surtout au niveau du caractère, de l'envie. Perdre c'est le sport mais perdre sans avoir tout donné, ce n'est pas acceptable. C'était parfois le visage affiché ces deux dernières saisons. Il y a aussi des bonnes choses mais ces deux défaites nous ont fait mal", a reconnu le dirigeant.