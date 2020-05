LIGUE 1 - Antoine Kombouaré a appelé les joueurs et les entraîneurs de Ligue 1 à faire une grève si le championnat ne reprend pas avec 22 clubs la saison prochaine, dans un entretien donné à L'Equipe dimanche. L'ancien entraîneur de Toulouse donne des pistes pour que ce projet puisse voir le jour malgré un obstacle majeur : la nécessité de changer la convention entre la FFF et la LFP.

Antoine Kombouaré est un militant engagé. Son combat ? Voir une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine. Il a répété sa volonté dans une interview qu'il a lui-même demandé au quotidien L'Equipe, parue ce dimanche. "Je veux lancer un appel à ma corporation, à mes amis entraîneurs, aux joueurs, a-t-il déclaré. Ce qui se passe actuellement, la relégation d'Amiens et Toulouse, constitue une profonde injustice. Le foot a l'occasion unique de faire preuve d'humanité et de solidarité, mais aussi de bon sens et de courage. C'est le moment de montrer une autre image et d'arrêter de penser à sa gueule."

L'ancien entraîneur de Toulouse, dont le fils Yann travaille actuellement avec le club d'Amiens en tant que directeur administratif, milite pour une grève dans cette optique. "Il faut mener une action, a-t-il lancé. Que les joueurs et les entraîneurs se mettent d'accord pour faire grève en début de saison prochaine si cela n'évolue pas. Les capitaines doivent se réunir et adopter une position commune avec un message clair : 'Si on n'est pas 22, on ne débute pas.'" Quitte à changer la convention entre la LFP et la FFF, qui prévoit une Ligue 1 entre 18 et 20 clubs.

"Réduire ou supprimer la trêve hivernale"

Kombouaré estime possible de disputer la saison prochaine à 22 clubs, avant de procéder à quatre relégations et deux montées pour repasser à 20 clubs la suivante. Il a énuméré quelques propositions pour que cela se tienne au niveau du calendrier. "On peut trouver des dates supplémentaires alors qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, a-t-il avancé. On pourrait aussi réduire ou supprimer la trêve hivernale puisque la situation est inédite. Et avec le nouveau contrat des droits TV, cela serait moins préjudiciable pour l'ensemble des clubs."

Kombouaré s'est défendu de prendre cette initiative par rapport au fait qu'il a été l'entraîneur de Toulouse entre octobre et janvier. "Je tiendrais le même discours s'il s'agissait de Brest, Nîmes, Dijon, Metz ou Saint-Etienne, a-t-il coupé. J'ai toujours détesté l'injustice. Par rapport à la souffrance et l'inquiétude nées de cette crise, il faut faire bloc. On n'est pas assez solidaires. Cela me fait bondir." Soutenu dans cette demande par Laurent Blanc et Alain Roche, Kombouaré a fait passer son message. Mais, alors que la LFP a d'ores et déjà arrêté la saison et validé les classements, cela semble encore improbable qu'il soit entendu.

