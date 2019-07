Kylian Mbappé n'avait pas parlé depuis cette fameuse soirée de la remise des trophées UNFP, pendant laquelle il avait demandé au PSG plus de "responsabilités", "ou alors peut-être ailleurs". Il s'est exprimé jeudi auprès de la presse chinoise, alors que le club réalise sa tournée estivale et s'est confié sur Thomas Tuchel, son entraîneur mais aussi les objectifs du club.

Mbappé est dithyrambique sur l'Allemand : "Il a apporté des changements. Déjà, il est apprécié par les joueurs, les joueurs ont envie de se battre pour lui. Avant qu'il arrive, le PSG était catalogué comme une équipe qui ne savait jouer que dans un système, aujourd'hui on est capables d'en utiliser beaucoup." Il prévient ensuite : "Après, il n'a fait qu'une année. On va voir d'autres effets de la patte Tuchel."

" Il se passe toujours un truc qui contredit nos performances "

Le champion du monde est ensuite revenu sur les objectifs - surtout européens - du PSG : "La Ligue des champions, c'est un grand objectif. Il faut s'améliorer, on va tout donner pour faire de belles choses. On a l'équipe pour mais il se passe toujours un truc qui contredit nos performances. On va se servir des erreurs du passé pour aller de l'avant, ce serait bien pour le club d'avancer sur le plan européen."

Il n'en oublie pas pour autant les siens : l'Euro 2020, les Jeux olympiques et... le Ballon d'Or : "C'est un objectif, un rêve, un peu tout ça. Après, il y a les joueurs qui veulent le remporter et ceux qui font tout pour le remporter, qui s'en donnent les moyens. (...) Mais il y a des étapes à passer, d'autres trophées à aller chercher. La Ligue des champions en club, l'Euro et peut-être les JO avec la sélection..." Rendez-vous d'abord le 9 août, pour la reprise du championnat.