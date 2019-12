Monaco - Lille : 5-1

En regardant le score à la 13e minute, on pouvait s’attendre à une nouvelle déculotté lilloise après celle de mardi en Coupe de la Ligue (victoire 3-0). Mais le but d’Osimhen dans le premier quart d’heure du match n’aura servi à rien. Opportunistes, les Monégasques ont d’abord égalisé grâce à un but de Martins après une erreur d’André, avant d’enfoncer le clou grâce à un doublé de Ben Yedder, un but d’un Keita Baldé des grands soirs et un coup de massue de Kamil Glik. Dans le fond, Lille a fait le jeu, mais Monaco a parfaitement déjoué les plans adverses en multipliant les contres efficaces pour s’imposer 5-1.

Ce qu’on en retient : Qui a dit que la vengeance était un plat qui se mangeait froid ?

Rennes - Bordeaux : 1-0

Sur une pelouse loin d’être digne du championnat et de deux équipes qui savent parfois être emballantes, ce Rennes-Bordeaux ne pouvait accoucher d’un feu d’artifice. En première période, il a fallu un Costil vigilant pour empêcher Léa-Siliki (19e) et Niang (30e) d’ouvrir le score. Pablo a lui sauvé sur sa ligne devant Bourigeaud (39e). Il n’y avait personne en revanche pour contrer la magnifique action collective bretonne conclue par Niang sur un centre en retrait de Del Castillo en fin de match (82e). Ce succès conjugué au revers de Lille à Monaco permet à Rennes de monter sur le podium pour la première fois depuis trois mois.

Ce qu’on retient : La saison de Rennes est difficile à lire ? Cette troisième place au classement vient lui donner une note (très) satisfaisante après la phase aller.

Nice - Toulouse : 3-0

Encore une fessée pour Toulouse. Les Violets concèdent une neuvième défaite d’affilée en championnat, face à des Niçois très entreprenants, bien plus précis et tranchants. Dès le début du match les hommes de Patrick Vieira ont pris les devants, et c’est Sarr qui a ouvert le score (16e) d’une tête à bout portant. Boudaoui a suivi trois minutes plus tard en ajustant un centre de Lees-Melou. Et c’est ce même Lees-Melou qui a enfoncé Toulouse d’un somptueux tir croisé aux 30 mètres. Les Niçois ont tranquillement géré la deuxième période et sont désormais 10e du championnat.

Ce qu’on en retient : Des décisions doivent être prises à Toulouse.

Strasbourg - Saint-Étienne : 2-1

Encore à la lutte il y a peu pour s’installer aux places européennes, Saint-Étienne n’en finit plus de reculer au classement. La faute à une troisième défaite consécutive, cette fois sur la pelouse de Strasbourg. L’inévitable Ludovic Ajorque a ouvert le score en déviant un centre de Caci (22e) alors que Saint-Étienne s’est montré particulièrement inoffensif en première période. A l’heure de jeu, Thomasson (62e) a doublé la mise en contre avant que Boudebouz n’égalise sur penalty (73e). Insuffisant, les Verts se font dépasser par leur adversaire du soir et pointent désormais à une piètre 14e place. Le RCSA est 11e.

Ce qu’on retient : Une lune de miel de six semaines, une crise d’un mois. Puel va devoir trouver des solutions.

Montpellier - Brest : 4-0

Dès le début du match, les intentions montpelliéraines étaient claires : gagner. Et les hommes de Der Zakarian l’ont fait avec la manière. Et ça a payé, puisque Laborde a ouvert le score à la 13e minute d’une frappe enroulée. Le MHSC a obtenu un penalty à la demi-heure de jeu à la suite d’une faute de bras de Chardonnet. C’est Savanier qui l’a converti. Malgré quelques tentatives (trois frappes cadrées en première période), les Brestois ont buté sur un grand Rulli. A la 56e minute, Laborde s’est offert un doublé, après une erreur de Larsonneur. Mollet a enfoncé le clou d’un tir croisé à la 80e, alors que les Brestois se montraient plus entreprenants. Le MHSC est huitième avec 27 points, Brest reste quinzième (22 points).

Ce qu’on en retient : Montpellier met fin à une série de quatre matches sans victoire (Ligue 1 et Coupe de la Ligue) et ce, avec la manière !

Dijon - Metz : 2-2

Quand Habib Diallo a ouvert le score au quart d’heure de jeu, Metz a sans doute espéré pouvoir mettre fin à la terrible série de huit matches sans victoire en Ligue 1. Romain Amalfitano a rappelé à tout le monde qu’il avait une qualité technique supérieure en envoyant dans les filets d’Oukidja sa magnifique reprise de volée (18e). Il a fallu seulement quatre minutes à Dijon pour revenir et une grosse vingtaine de plus pour prendre l’avantage. Lancé sur la gauche de la surface, Baldé marquait du gauche dans une défense messine dépassée. Malgré l’expulsion de Sunzu en deuxième période, Maïga sauvait un point et les meubles pour Metz dans les arrêts de jeu (90e+2). Ça fait neuf matches sans succès pour les Grenats.

Ce qu’on retient : Metz a Diallo et du cœur. Reste à savoir si ça suffira pour se maintenir.

Nantes - Angers : 1-2

Les Canaris ont loupé une occasion de se rapprocher du podium après cette défaite contre Angers. Et pourtant, les Noirs et Blancs n’avaient marqué que quatre buts en Ligue 1 depuis… début novembre ! Ce sont, logiquement, les hommes de Christian Gourcuff qui ont ouvert les hostilités avec, dès le quart d’heure de jeu, un but de Blas, sur le premier tir cadré de la rencontre. Loin de se démobiliser, les Angevins se sont montrés beaucoup plus menaçants que leurs adversaires mais le dernier geste a manqué (4e, 32e, 40e, 44e). Finalement, Bobichon a remis les deux équipes au même niveau à la 50e, grâce à une grosse erreur de Lafont. Et c’est en tout fin de match qu’Angers a pris les devants grâce à un but d’El-Melali qui a repris un centre d’Aït-Nouri.

Ce qu’on en retient : Très mauvaise opération pour les Nantais, qui au lieu de se rapprocher du podium, stagnent à la cinquième place.

