L'AS Saint-Etienne a annoncé mercredi avoir recueilli 88.058 euros, à travers une opération menée par l'association ASSE-Coeur vert, entièrement reversés au CHU de Saint-Etienne dans le cadre de son programme de recherche européen Discovery dédié à la lutte contre le Covid-19. ASSE-Coeur vert avait lancé le 3 avril une opération destinée à remplir les 80.000 places du Stade de France, où doit se disputer à une date à déterminer la finale de la Coupe de France Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, en vendant des billets virtuels au prix d'un euro chacun.

Cette initiative a été conclue le 14 avril et 88.058 euros ont été recueillis. Aésio, partenaire principal maillot de l'ASSE et le Consortium du Stade de France ont acheté 10.000 places chacun et ASSE-Coeur vert a, pour sa part, fait un don de 20.000 euros. Ces billets achetés ne donnent évidemment pas droit à une place réelle pour la finale. L'Association ASSE-Coeur vert accompagne ou organise diverses actions d'intérêt général essentiellement à caractère caritatif, social ou citoyenne.