Nantes continue son mercato : la huitième recrue de l'été des Canaris est l'attaquant international nigérian Moses Daddy Simon (24 ans), prêté pour une saison par Levante, a annoncé le club nantais jeudi. "Le Football Club de Nantes et le Levante Union Deportiva ont trouvé un accord pour le prêt - avec option d'achat - de Moses Daddy Simon", ont annoncé les Canaris dans un communiqué.

Il constitue un renfort offensif nécessaire à la formation désormais dirigée par Christian Gourcuff, qui a perdu Marcus Coco à Lille dimanche lors du premier match de la saison 2019-2020 de Ligue 1, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Ailier de poche (1,68 m) adroit des deux pieds, Moses Simon (28 sélections) vient de finir sur la troisième marche de la Coupe d'Afrique des nations avec les Super Eagles nigérians. L'attaquant, qui portera le N.27 à Nantes, a marqué un but et délivré une passe décisive en 19 matches de Liga la saison dernière. Passé par le club slovaque de Trencin (2014-2015) et La Gantoise (2015-2018), en Belgique, Moses Simon était en contrat avec le club espagnol de Levante jusqu'en 2023.