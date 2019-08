Une nouvelle ère s'ouvre à l'OGC Nice. Très attendue, l'annonce du rachat du club azuréen par Ineos a été faite ce lundi. La société du milliardaire Jim Ratcliffe a ainsi "finalisé, ce jour, le rachat de l’OGC Nice", peut-on lire dans le communiqué officiel. "Nous sommes profondément ravis (...) Le chemin a été long pour en arriver là, mais nous étions déterminés à finaliser le rachat du club", a ainsi expliqué ce dernier, précisant que "de nombreux clubs" ont été analysés et que "l’OGC Nice répondait positivement à ces critères".

Si le montant total de l'opération n'a pas été dévoilé, il devrait se situer aux alentours de 100 millions d'euros. Le virement de cette somme a été effectué ce lundi aux désormais anciens propriétaires sino-américains. "L’OGC Nice a une riche histoire et entretient ses traditions de longue date, avec des supporters passionnés qui joueront un rôle important dans notre aventure (...) L’Allianz Riviera est un stade superbe et le nouveau centre d’entraînement, qui contribuera à n’en pas douter au succès de l’équipe, est tout aussi impressionnant. Il est difficile de trouver meilleur emplacement que la région méditerranéenne", a ajouté Sir Jim Ratcliffe.

Et maintenant, le mercato ?

Le rachat bouclé et officialisé, le mercato niçois pourrait sérieusement s'accélérer en cette dernière semaine. Alexis Claude-Maurice (Lorient), Adam Ounas (Napoli) et Casper Dolberg (Ajax Amsterdam) sont notamment attendus. "La patience est également importante, et le travail que nous effectuerons ici reposera sur de solides fondations. Nous avons mis au point un plan et nous allons le suivre. Je suis catégorique : nous n’allons pas dépenser notre argent sans compter", précise Ratcliffe dans son communiqué.

Bob Ratcliffe, le président d'Ineos football, tiendra une conférence de presse mardi à 14h à l'Allianz Riviera.