Le PSG n'est pas le seul à avoir des problèmes au poste de gardien de but. Chez l'Olympique Lyonnais aussi, le poste de dernier rempart pose problème. L'Equipe dévoile que le recrutement de Ciprian Tatarusanu n'a pas été vu d'un bon oeil par Anthony Lopes, toujours en attente d'une prolongation, et ce d'autant plus que dès son arrivée, l'ancien Nantais s'est proclamé numéro 1. Cerise sur le gâteau, Grégory Coupet, l'entraîneur des gardiens, n'était pas au courant du recrutement du portier roumain.

Et dès sa présentation officielle mi-juillet, Tatarusanu avait fait fort : "Quand j’ai parlé pour la première fois avec Florian Maurice, j’ai demandé pourquoi l’OL avait besoin d’un autre numéro 1. Il m’a répondu qu’un grand club a toujours besoin d’une grosse équipe. Il m’a dit que l’entraîneur décidera qui joue. J’ai confiance en moi. Toute ma vie, j’ai été numéro 1, je suis venu pour jouer.(...) Personne ne m'a dit que je venais à Lyon pour être numéro 2. Si on m'avait dit ça, je ne serais pas venu." Voilà qui avait le mérite d'être clair et qui n'avait pas du tout plu à Anthony Lopes. C'est sans compter sur Grégory Coupet, qui - toujours selon l'Equipe - n'a pas été "consulté sur le recrutement de Tatarusanu", et qui s'attendait plutôt à ce que Anthony Racciopi passe numéro 2.

Ciprian Tatarusanu Getty Images

Ajoutez à cela une prolongation qui traîne - l'international portugais est en fin de contrat en juin 2020 et négocie avec l'OL depuis de longs mois - et vous obtenez une situation tendue dans le vestiaire lyonnais, du côté des gardiens. Un contrat avait bel et bien été proposé à Lopes, mais la direction lyonnaise avait décidé de rogner sur les commissions de ses conseillers. Le portier a donc refusé de le signer. Pour Sylvinho, les choses sont claires : "La priorité, c'est Lopes."