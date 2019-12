Marseille passe la cinquième. Alors que le déplacement sur la pelouse d'Angers s'annonçait périlleux, les hommes d'André Villas-Boas sont repartis avec la victoire (0-2). Maladroits face à Brest la semaine dernière, ils ont cette fois pu compter sur un réalisme implacable pour venir à bout d'une équipe du SCO aussi dominatrice dans le jeu qu'inoffensive dans la zone de vérité. Ce succès permet à l'OM de conforter sa deuxième place au classement et, petit bonus, de revenir à deux longueurs du PSG (qui compte deux matches en retard).

L'OM, c'est définitivement du sérieux. Et le club le prouve journée après journée, alors que la trêve internationale se rapproche. Pour battre des Angevins sûrs de leur force à domicile (6 victoires en 8 réceptions) et troisièmes au coup d'envoi, les Marseillais ont fait montre de détermination et d'application. D'autant qu'ils ont dû faire face à des adversaires joueurs et mieux rentrés dans le match. Mais la rencontre a très certainement basculé passé le premier quart d'heure. Après un arrêt déterminant de Steve Mandanda sur une tête de Pierrick Capelle (15e), Dimitri Payet a profité d'une faute d'inattention des Angevins en jouant un coup franc très vite pour Morgan Sanson, auteur d'une frappe à ras de terre imparable (0-1, 17e).

Marseille, un sérieux implacable

Marseille a marqué contre le cours du jeu mais, dans le même temps, les Angevins ont peiné à se montrer suffisamment dangereux face à une défense impeccable, articulée autour de l'axe Kamara-Caleta Car. Juste avant la pause, Hiroki Sakai a obtenu un penalty transformé sans problème par Payet (0-2, 41e). Le score était bien payé pour l'OM, qui a eu le mérite de faire très mal lors de ses rares munitions. Au retour des vestiaires, les joueurs ont rivalisé d'imprécision et Dario Benedetto (62e) puis Sanson (84e) auraient pu alourdir l'addition. Manquant de mordant et inefficace, l'équipe de Stéphane Moulin n'a pu que constater les dégâts.

A défaut de briller à chacune de ses sorties, l'OM enchaîne les bons résultats comme des perles, ce qui lui permet d'affirmer ses ambitions et de postuler à une place sur le podium au moment de faire les compte. L'emporter à Angers, qui était le deuxième meilleur club à la maison, est un signal fort envoyé à ses concurrents directs. Et cela tombe bien puisque Bordeaux, prétendant à une place européenne et nouveau 3e après sa large victoire contre Nîmes, se rendra au Vélodrome dimanche soir. Le rendez-vous est pris.