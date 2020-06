LIGEU 1 - Selon les informations de Var-Matin et L'Equipe, Mourad Boudjellal pourrait bien être au coeur d'un énorme projet de rachat concernant l'Olympique de Marseille, conduit par un homme d'affaires franco-tunisien et des fonds du Moyen-Orient.

Les supporters de l'OM y sont maintenant habitués. Lorsqu'on évoque le feuilleton de la possible vente de leur club (le fameux hashtag #VenteOM sur les réseaux sociaux), un rebondissement n'est jamais bien loin. Et ce vendredi, en voilà un de taille. Selon Var-Matin et L'Equipe, Mourad Boudjellal mènerait actuellement un projet de rachat du club olympien, où l'on retrouverait notamment un homme d'affaires franco-tunisien et des fonds du Moyen-Orient.

Des sommes "hallucinantes"

Le quotidien varois parle littéralement d'un projet aux sommes "hallucinantes", avec des "émissaires du Moyen-Orient prêts à injecter des centaines de millions d'euros" dans l'OM. "On évoque même des sommes hallucinantes, des fonds d'ailleurs étatiques, à faire pâlir le PSG", peut-on lire dans Var-Matin. De son côté, L'Equipe, qui confirme l'information, évoque "une banque privée d'affaires de dimension internationale" mandatée pour établir le contact avec Frank McCourt, le patron de l'OM.

"Je l'ai déjà démentie je ne sais pas combien de fois. Je le dis encore avec grand plaisir : c'est n'importe quoi, ce sont des fake news. Le club n'est pas à vendre", annonçait de son côté Jacques-Henri Eyraud à la mi-mai. Depuis, les choses pourraient bien avoir changé. Cette fois, c'est sûr : le feuilleton autour de la vente de l'OM est (re)parti.

