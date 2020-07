LIGUE 1 - Selon les informations de RMC, l'Olympique de Marseille aurait enfin choisi son Head of Football. Il s'agirait de Pablo Longoria, dirigeant espagnol de 33 ans, ayant oeuvré à l'Atalanta Bergame, Sassuolo et la Juventus Turin avant de devenir directeur technique de Valence. Des négociations sont encore en cours, mais les deux parties seraient optimistes.

Il était attendu depuis de longues semaines, il semble désormais plus proche que jamais. Selon les informations de RMC, l'Olympique de Marseille aurait enfin trouvé son Head of Football, en la personne de Pablo Longoria, 33 ans et ancien directeur sportif de Valence. L'homme est également passé par le Recreativo Huelva, Sassuolo et la Juventus Turin.

Rien n'est signé, les deux parties doivent encore "finaliser quelques détails contractuels" dans les prochains jours, mais l"’optimiste règne chez les deux parties et une issue favorable est attendue". Pablo Longoria se serait entretenu plusieurs fois avec Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, mais aussi Jacques-Henri Eyraud, son président.

