LIGUE 1 - Selon les informations de l'Equipe, l'Olympique de Marseille va faire passer des tests du Covid-19 à tous ses joueurs mardi et mercredi prochains.

Du côté de la série A, certaines équipes sont sur le point de reprendre l'entraînement en suivant des mesures sanitaires strictes. Ce n'est pas encore le cas en France, mais la direction de l'Olympique de Marseille veut anticiper. Et pour ce faire, elle va, selon les informations de l'Equipe, faire passer des tests du Covid-19 à tous ses joueurs la semaine prochaine.

Les vice-champions de France se rendront à la Commanderie pour faire un point physique et psychologique avec le staff. Il y subiront des tests sanguins mais surtout, seront testés au Covid-19. "Une façon pour le staff médical de s'assurer qu'aucun joueur n'est touché par l'épidémie et aussi d'avoir une vision plus nette de la condition physique et psychologique de chacun", rapportent nos confrères. L'entraînement ne reprendra pas dans la foulée.

