Au coeur de la tempête, Neymar ne s'est pas encore exprimé publiquement. Le Brésilien, qui souhaite quitter le PSG, a toutefois accordé une interview à la chaîne Band. Prévue pour ce vendredi, sa diffusion a finalement été reprogrammée à lundi prochain (14h) selon L'Equipe. Hasard du calendrier (ou non?), le joueur est attendu au même moment du côté du Camp des Loges pour reprendre l'entraînement.

Vidéo - Barça-PSG, la communication aussi importante que les gros sous dans le dossier Neymar 01:33

Remonté envers son joueur, qui a séché la reprise, le club de la capitale avait publié un communiqué en début de semaine. "Le Paris Saint-Germain a constaté que le joueur Neymar Jr ne s’était pas présenté à l’horaire et au lieu convenus, et ce sans en avoir été autorisé au préalable par le club, avait indiqué le PSG dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain déplore cette situation et prendra les mesures appropriées qui en découlent."