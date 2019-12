Il faudra être prêt début août pour suivre la nouvelle saison de L1. Une saison dont la phase aller s'achèvera le dimanche 20 décembre 2020 (19e journée). La reprise en 2021 a été fixée aux 8, 9 et 10 janvier. Les barrages d'accession entre le 18e de Ligue 1 et le vainqueur des pré-barrages de L2 sont eux prévus entre les 27 et 30 mai 2021.

La L2 reprendra le 25 juillet

La LFP a également arrêté la date de reprise de la Ligue 2 : le samedi 25 juillet 2020, a annoncé la présidente de la Ligue Nathalie Boy de la Tour en conférence de presse, précisant que toutes ces dates devront être validées vendredi par le Comité exécutif.