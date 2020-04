LIGUE 1 - Selon les informations de L'Equipe, le groupe Canal+ a envoyé, ce jeudi, un courrier à la LFP pour rompre son contrat en vigueur pour cette saison, définitivement arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19.

Les premiers effets de l'arrêt de la saison de Ligue 1, proclamé mardi par le Premier ministre Edouard Philippe, n'ont pas tardé à se faire sentir. Au surlendemain de cette annonce, le groupe Canal+ aurait décidé de rompre son contrat le liant à la LFP. Selon L'Equipe, un courrier a été envoyé par Maxime Saada, le président du groupe, à Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue professionnel de football, confirmant cette volonté de la chaîne cryptée.

Toujours d'après le quotidien, plus aucun versement ne devrait donc être effectué si les Championnats de L1 et L2 ne reprennent pas. Au total, Canal+ et beIN Sports, l'autre diffuseur, devaient encore payer 243 millions d'euros pour la fin de saison 2019-2020.

