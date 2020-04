LIGUE 1 - Selon l'économiste Christophe Lepetit, chargé d'études au Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges, la saison prochaine sera "la plus difficile à passer sur le plan économique".

Christophe Lepetit, comment analysez-vous les conséquences de l'arrêt de la saison de Ligue 1 ?



Clément Lepetit : "En préambule, cet arrêt n'est pas encore prononcé officiellement. S'il se confirme, il aura des répercussions assez compliquées et importantes. L'impact financier sera lourd. Mais la vraie difficulté, ce sera la saison prochaine, selon les hypothèses de reprises. On sait que le sponsoring va être très affecté. Une baisse du sponsoring très importante est attendue, de l'ordre de 30%, peut-être plus. Les sponsors pourraient couper leur budget de communication. Et le sport risque d'en pâtir. Le huis clos est une vraie question. Le foot est télé-dépendant, c'est-à-dire qu'il repose sur les droits télévisés. Mais les recettes des jours de matches sont assez importantes : elles représentent environ 10 % du budget moyen des clubs. S'en passer, c'est compliqué. Économiquement, ce ne sera donc pas forcément très intéressant de jouer à huis clos. Et puis au-delà : la valeur du match, c'est aussi son entourage, les supporters qui chantent... On pourrait donc en plus avoir un produit économiquement dégradé avec des matches à huis clos."

Des clubs sont-ils menacés ?



C.L. : "Les clubs qui n'ont pas de fonds propres suffisants ou des actionnaires moins solides ou impactés par la crise économique née de cette pandémie sont plus en danger. Un deuxième groupe de clubs aura des problèmes : ceux dont le modèle économique repose sur les transferts de joueurs. On peut penser peut-être à Lille ou Monaco, spécialisés dans les transferts... Avec la crise économique, l'ensemble du football mondial se retrouve dans une situation très compliquée. Peut-être qu'il y aura des mouvements de joueurs. Mais les sommes importantes vont se concentrer sur les meilleurs joueurs. A l'inverse, il y aura une déflation assez importante de la valeur d'un ensemble de joueurs. Avec un effet négatif pour le football français et les championnats qui exportent leurs talents."

La Ligue 1 ne risque-t-elle pas d'accuser un retard économique difficile à combler sur ses adversaires qui envisagent de reprendre et d'achever leur saison ?



C.L. : "Pas nécessairement. Je pense que les autres championnats ne pourront pas reprendre, quand bien même certains clament haut et fort qu'ils vont le faire. Cette reprise est aléatoire, liée à l'évolution sanitaire. Cette situation dépasse les frontières et ne procurera pas de désavantage compétitif. Cet arrêt, c'est peut-être même un mal pour un bien. Il permet de se projeter sur la saison prochaine, la plus difficile à passer sur le plan économique. Il va permettre de savoir à partir de quand on peut rejouer. Tout le monde a besoin de savoir dans quelles conditions, quand et comment, on va pouvoir reprendre pour préparer cette saison prochaine."

