Ouf de soulagement à Monaco. Les Monégasques ont obtenu leur premier succès de la saison en s’imposant 3-1 dans le derby face à Nice pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Etincelant, Aleksandr Golovin a inscrit deux buts (29e et 74e) et délivré une passe décisive à Wissam Ben Yedder (79e), entré en fin de match. Leonardo Jardim a sauvé sa tête et peut s’appuyer sur un collectif séduisant ce soir pour enfin lancer sa saison. Nice rate l’occasion d’accrocher la deuxième place et reste provisoirement au quatrième rang.

