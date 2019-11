On craignait des incidents, ils n'ont pas tardé. Dès leur arrivée au stade, les Lyonnais ont pris conscience de l'électricité qui entourait cet Olympico. Le car lyonnais a en effet été pris pour cible à l'entrée du stade par des supporters marseillais, comme cela avait déjà été le cas la saison passée. Les insultes et doigts d'honneur ont été suivi de jets de projectiles sur le bus aux couleurs de l'OL.

Un comportement inacceptable pour le président lyonnais. "Plus jamais ça ! On est tombé dans un guet-apens. Si ça continue, on ne jouera pas..." aurait-il déclaré à sa descente du bus. Agacé par les accueils houleux de ces dernières années, Aulas aurait également menacé que Lyon ne fasse plus le déplacement à Marseille si la situation perdurait.