LIGUE 1 - Le RC Lens a annoncé vendredi la prolongation du contrat de son entraîneur Franck Haise pour deux saisons supplémentaires. Le coach lensois avait succédé à Phillipe Montanier en février et n'a officié qu'à deux reprises sur le banc du club artésien, promu en Ligue 1 après l'arrêt des championnats en raison de la pandémie de coronavirus.

Lens a choisi de maintenir sa confiance à Franck Haise pour son retour au sein de l'élite. Après seulement deux matches sur le banc artésien, celui qui a succédé à Philippe Montanier en février a été prolongé pour deux ans par ses dirigeants. Le club nordiste, deuxième de Ligue 2 et promu en Ligue 1 après l'arrêt des championnats en raison de la pandémie du coronavirus, l'a officialisé vendredi dans un communiqué.

En l'espace ce quelques mois, Haise, 49 ans, sera ainsi passé de la réserve lensoise au banc de l'équipe première en Ligue 1, un championnat que le Racing retrouve pour la première fois depuis cinq ans. "Franck n’est pas un choix par défaut, a insisté Arnaud Pouille, directeur sportif de Lens, dans un communiqué. C’est avec une grande confiance que nous lui confions les rênes de l’équipe première. Nous avons l’avantage de bien connaître l’homme et le professionnel puisque nous observons son travail depuis 3 ans au RC Lens. Notre priorité était de choisir un entraîneur qui incarne les valeurs du RC Lens. Sa philosophie de jeu équilibrée mais portée vers l’avant correspond à l’ADN du Racing."

"Il y a des choses qui nous dépassent"

La confirmation lensoise était attendue. Haise avait déjà vendu la mèche un peu plus tôt concernant sa prolongation. "Je pense que j'aurai la chance de faire mon troisième match avec le Racing Club de Lens, avait-il lancé sur le compte Twitter de Téléfoot. La direction a souhaité que je poursuive dans ma mission (...) Oui, je serai l'entraîneur du Racing Club de Lens pour la saison prochaine. Moi qui avais repris l'équipe quelques semaines plus tôt, j'aurais d'abord souhaité qu'on termine cette saison et qu'on puisse non seulement monter, mais monter avec un public et de façon totalement sportive. Maintenant, il y a des choses qui nous dépassent".

Lens a justement apprécié le travail de Haise durant cette période particulièrement délicate à gérer. "Il a aussi l’avantage de bien connaître l’effectif professionnel ainsi que les jeunes de la formation, a ajouté Pouille. Surtout sa gestion du groupe pour les deux matchs qui se sont avérés capitaux, ainsi que sa gestion de cette période de crise inédite ont été fortement appréciées. Nous plaçons en lui et son staff toute notre confiance et notre soutien pour ce difficile mais merveilleux challenge qu’est la Ligue 1." Le club artésien a précisé que la composition de son staff serait communiquée ultérieurement.

