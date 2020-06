LIGUE 1 - Lille, quatrième de la dernière saison de Ligue 1, va pratiquer des tests du Covid-19 sur ses joueurs et son staff technique jeudi et reprendra l'entraînement lundi, a indiqué mardi le club nordiste.

L'heure est à la reprise pour le LOSC. Le club nordiste va pratiquer des tests du Covid-19 sur ses joueurs et son staff technique jeudi et reprendra l'entraînement lundi. "En complément d'un protocole sanitaire strict veillant à garantir la totale sécurité du groupe professionnel, une batterie de tests de dépistage virologique sera conduite ce jeudi sur l'ensemble des joueurs et des encadrants, ainsi que chez plusieurs salariés les accompagnant", explique le Losc dans un communiqué.

"Les joueurs seront ensuite soumis, vendredi 12 et samedi 13 juin, aux examens médicaux (cardio, tests d'effort) permettant la bonne reprise de l'entraînement. Une première séance sur les terrains du Domaine de Luchin est programmée ce lundi", conclut le club lillois. "Tous les joueurs de l'effectif 2019/2020 sont convoqués. Ils seront tous rentrés dans le Nord d'ici mercredi", a précisé le LOSC à l'AFP. Les Dogues, qui ont terminé quatrièmes la saison dernière après l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Covid-19, disputeront la Ligue Europa à l'automne prochain.

