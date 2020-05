LIGUE 1 - Le LOSC serait tout proche de racheter le club belge de Mouscron. Selon une source proche du dossier, citée par l'AFP, les actionnaires des deux clubs auraient récemment trouvé un accord. Pour le club nordiste, l'objectif serait de récupérer des jeunes joueurs de talent.

Les actionnaires du LOSC et de Mouscron (D1 belge) ont trouvé un "accord" pour "une prise de participation majoritaire" du premier sur le second. Il s'agit ici d'un projet centré sur le développement de jeunes joueurs, a appris l'AFP mardi de source proche du club du nord de la France. "Rien n'est encore fait et, si cela se fait, ce ne sera pas avant courant juin. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un accord entre les actionnaires pour une prise de participation majoritaire" du LOSC dans le club belge, a indiqué cette source à l'AFP.

Ligue 1 Maurice nouveau directeur technique du Stade Rennais IL Y A 2 HEURES

Le Royal Excel Mouscron est contrôlé depuis 2018 à hauteur de 90% par l'homme d'affaires thaïlandais Pairoj Piempongsant. Entre 2011 et 2015, le LOSC a déjà été actionnaire, à 51%, du club wallon, qui, lors de l'arrêt de la saison 2019-2020, était 10e du classement. "Notre projet vise à faire grandir de jeunes joueurs de moins de 23 ans. Dans l'idéal, il faudrait en France un championnat des réserves des clubs pros, plutôt que de les faire participer à des compétitions de National 2 ou 3 (ndlr : 4e ou 5e échelon national) par exemple, qui ne sont pas faits pour eux ", explique la source proche du club nordiste.

La Belgique est une terre d'accueil pour les jeunes joueurs

"L'objectif est de monter un club de A à Z, une véritable plateforme pour garder des jeunes joueurs performants, de la direction sportive au scouting (recrutement), en passant par les méthodes d'entraînement ou la nutrition des joueurs. Il ne s'agit pas de prêter deux ou trois joueurs, ce n'est pas le projet, a-t-elle ajouté. La Belgique est une terre d'accueil pour les jeunes joueurs." Cette source a également souligné la "connexion" de longue date entre les deux clubs et leur "proximité" : en effet, 25 km seulement séparent les deux villes.

Ligue 1 Bonne nouvelle pour Neymar : la justice suspend le paiement d'une amende de 14,7 millions d'euros IL Y A 7 HEURES