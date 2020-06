Sarr (OM) et Mendoza (Amiens) au duel - 04/10/2019

LIGUE 1 - RMC Sport a dévoilé jeudi soir le maillot extérieur que portera l'Olympique de Marseille lors de la saison 2020-2021. De leur côté, l'OM et Puma officialiseront leurs futures tuniques la semaine prochaine.

Le maillot extérieur de l'OM pour la saison 2020-2021 a été dévoilé jeudi soir sur le site de RMC Sport. Avec des couleurs en bleu foncé et des détails en bleu ciel au niveau des manches, cette tunique a pour but de rendre hommage aux quartiers atypiques de Marseille. On retrouve notamment des dizaines de bâtiments de la ville avec la célèbre basilique Notre-Dame de la Garde. L'Argentin Dario Benedetto aurait d'ailleurs déjà posé avec ce maillot au Vélodrome.

Ligue 1 Le maillot domicile de l'OM saison 2020-21 a fuité sur les réseaux sociaux 14/04/2020 À 15:08

Pour l'heure, l'OM n'a pas encore officialisé ses maillots pour la saison prochaine. Puma et le deuxième de L1 les présenteront la semaine prochaine.

Ligue 1 Passe d'armes Aulas-Quillot, débats houleux : le Conseil d'Etat va bientôt trancher IL Y A 6 HEURES