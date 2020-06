LIGUE 1 - L'Equipe nous apprend vendredi que le procès qui oppose Marcelo Bielsa à son ancien employeur, le LOSC, a été repoussé une troisième fois à février 2021. Les deux parties étaient prêtes à débattre en octobre mais la la présidente du tribunal en a décidé autrement, provoquant le courroux de l'avocat d'El Loco qui a demandé au bâtonnier d'intervenir.

Marcelo Bielsa va encore devoir patienter. Engagé dans une procédure judiciaire avec son ancien employeur, le LOSC, qui l'avait remercié à la fin de l'année 2017, l'Argentin devra attendre février 2021 avant de savoir s'il va récupérer les 18,8 millions d'euros qu'il réclame au club nordiste. L'Equipe dévoile vendredi que le procès a été repoussé une troisième fois sur décision de la présidente du tribunal et ce alors que les deux parties étaient prêtes à plaider dès octobre prochain.

Rien ne justifie d'attendre dix mois et une troisième mise en état

Cette décision n'a pas du tout plu à Me Benjamin Cabagno, l'avocat de Bielsa, qui a créé un incident d'audience et demandé au bâtonnier d'intervenir. "L'effet de cette décision de réorganisation n'est pas justifié par l'impartialité, justifie-t-il. C'est une vérité. Si ce dossier n'est pas considéré comme une exception, quel autre dossier pourrait l'être ? Nous réclamons 18 millions d'euros, ce qui est considérable pour mon cabinet. Mon client pourrait se lasser. Rien ne justifie d'attendre dix mois (huit, ndlr) et une troisième mise en état." Il a demandé à ce que le procès soit délocalisé à Valenciennes, sans succès.

