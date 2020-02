Pas de jaloux. Entre Mauro Icardi et Edinson Cavani, Thomas Tuchel a choisi… de se passer des deux. L'Argentin et l'Uruguayen seront remplaçants face à Montpellier, une rencontre pour laquelle l'entraîneur parisien a choisi une animation offensive un peu différente par rapport à d'habitude. Dans un système en 4-4-2, Kylian Mbappé formera le duo d'attaque avec Pablo Sarabia, Neymar et Angel Di Maria se chargeant d'animer les côtés. Marco Verratti et Idrissa Gueye seront associés à la récupération. Leandro Paredes sera quant à lui sur le banc.

En défense, les nombreuses défections (Thiago Silva, Abdou Diallo, Juan Bernat et Marquinhos) permettent au jeune Tanguy Kouassi d'être une nouvelle fois titulaire. Il formera la charnière parisienne avec Presnel Kimpembe. Laywin Kurzawa, longtemps annoncé sur le départ lors du mercato d'hiver, sera pour sa part titulaire au poste d'arrière gauche. De son côté, Montpellier se présente dans son habituel 3-5-2 avec un trio Ferri-Savanier-Mollet au milieu et le duo Delort-Laborde en attaque.