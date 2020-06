LIGUE 1 - Dans un communiqué commun, transmis au gouvernement mardi, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 demandent "le retour aux entraînements collectifs, l'organisation de stages et de matches amicaux en présence de spectateurs" ainsi que "le coup d'envoi de la compétition dans des stades ouverts à un large public".

En L1 et L2, les clubs veulent "regarder devant". Ils ont en effet exhorté mardi le gouvernement à se mobiliser pour la reprise pendant l'été, demandant "un plan de relance" économique pour le secteur et espérant "des stades ouverts" au public pour le début de la saison prochaine. Dans un communiqué commun inédit depuis la suspension des compétitions pour cause de pandémie, les deux grands syndicats de clubs professionnels (Première Ligue et UCPF) tirent les conclusions de cette période ayant abouti à l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, là où les principaux championnats étrangers ont enclenché la reprise.

Tout en rappelant que les instances du foot n'ont pas eu "d'autre choix" que d'arrêter la saison fin avril conformément aux annonces gouvernementales. Ils appellent notamment le gouvernement à "trouver des solutions" dont ils espèrent "pouvoir discuter rapidement le contenu et les modalités avec les ministères concernés". Ils insistent sur le caractère "sinistré" de leur secteur, qui va connaître un manque à gagner de 500 à 800 millions d'euros selon plusieurs dirigeants.

Ligue 1 Maracineanu : "Pourquoi pas des supporters dans les stades dès la fin juillet" 29/05/2020 À 21:11

Permettre à notre public de revivre des émotions dans nos stades

Ils demandent ensuite que soient définis les contours sanitaires de la reprise du football pour la saison 2020-2021, entre "le retour aux entraînements collectifs, l'organisation de stages et de matches amicaux en présence de spectateurs" et "le coup d'envoi de la compétition dans des stades ouverts à un large public". Avec une "priorité": permettre à "notre public de revivre des émotions dans nos stades".

Enfin, Claude Michy, président de l'Union des clubs professionnels de football (UCPF, regroupant une majorité de clubs de Ligue 2), et Bernard Caïazzo, son homologue de Première Ligue, le syndicat principal des équipes de Ligue 1, concèdent qu'ils "tireron(t) les leçons" de cette crise, tant sur la gouvernance du foot que sur ses relations avec les pouvoirs publics, alors que la question d'un rapprochement des deux syndicats de clubs est revenue sur la table ces dernières semaines.

Play Icon WATCH "Championne du monde de l'arrêt", "suicide français" : L'Europe n'a pas compris la Ligue 1 00:04:32

Cette prise de position commune des deux syndicats représentant la quasi-totalité des clubs professionnels constitue d'ailleurs une première depuis plusieurs mois, marqués par de nombreuses sorties individuelles, une "cacophonie" dénoncée par certains acteurs du foot et personnalités politiques.

Ligue 1 11,5 millions et des bonus : l'OL commence son mercato par la bonne affaire Toko Ekambi IL Y A 3 HEURES