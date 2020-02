André Villas-Boas fait confiance aux mêmes hommes. Malgré la défaite subie face à Nantes (1-3) samedi dernier, l'entraîneur de l'OM a reconduit le même onze de départ pour affronter Nîmes aux Costières (20h45) vendredi. Bouna Sarr compense la blessure d'Hiroki Sakai et évoluera une nouvelle fois sur la droite de la défense, tandis que Valère Germain jouera sur l'aile droite où le Sénégalais est le plus souvent utilisé. Dimitri Payet et Dario Benedetto complètent le trio offensif marseillais.

Les Crocos alignent pour leur part une équipe très offensive avec un quatuor d'attaque composé de Zinédine Ferhat, Yassine Benrahou, Romain Philippoteaux et Nolan Roux, aligné en pointe. Un poste que Renaud Ripart a déjà occupé à maintes reprises. Le Nîmois, revenu de blessure la semaine passée, est bien titulaire mais occupera le rôle de latéral gauche même s'il était d'abord annoncé à droite. Anthony Briançon suspendu, Pablo Martinez formera la charnière gardoise avec Loïck Landre.