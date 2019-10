Il attendait ça depuis deux mois. Depuis le 25 août et cette blessure à la cuisse face à Toulouse (4-0) qui a largement contrarié son début de saison. Kylian Mbappé a enfin retrouvé sa place dans le onze de départ du PSG. Cinq jours après son retentissant triplé en sortie de banc face au FC Bruges en Ligue des champions (0-5), il complète une attaque parisienne de stars, au sein de laquelle le Français sera accompagné par les Argentins Mauro Icardi et Angel Di Maria.

Thomas Tuchel a reconduit ce 4-3-3 qui lui réussit bien en ce début de saison. Touché en Belgique, Ander Herrera a suffisamment récupéré pour être titulaire avec Marquinhos et Marco Verratti dans l'entrejeu. Derrière, Colin Dagba fait son retour au poste d'arrière droit et compense l'absence de Thomas Meunier, lui aussi blessé à Bruges. Le jeune latéral français était indisponible depuis le match remporté face à Strasbourg (1-0) le 14 septembre. Edinson Cavani est une nouvelle fois remplaçant, comme à Nice et à Bruges où le buteur uruguayen n'était pas entré en jeu.

À Marseille, il y aussi un retour. Celui de Dimitri Payet, qui a purgé ses quatre matches de suspension après son expulsion face à Montpellier (1-1) le 21 septembre. L'international français retrouve sa place sur le côté gauche d'une attaque marseillaise où il sera associé à Dario Benedetto, dans l'axe, et Valère Germain, à droite. André Villas-Boas a tranché en faveur de Maxime Lopez pour accompagner Kevin Strootman et Valentin Rongier au milieu. Morgan Sanson est ainsi relégué sur le banc. Alvaro Gonzalez, de retour de blessure, y prendra place également.