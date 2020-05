LIGUE 1 - Dans une lettre signée à trois et envoyée à Noël Le Graët, les maires d'Ajaccio, Troyes et Clermont (Laurent Marcangeli, François Baroin et Olivier Bianchi) ont demandé à la Fédération française de football d'organiser les barrages d'accession en L1 courant août dans un nouveau format à match unique.

Et si Nîmes n'était plus totalement sûr de jouer une troisième saison de suite en Ligue 1 ? Le club gardois, dix-huitième, se dirigeait vers les barrages avant l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 provoqué par la pandémie de coronavirus. Alors que les clubs de L2 se sont montrés plutôt discrets depuis le début de la crise sanitaire, l'AC Ajaccio, Troyes et Clermont (3e, 4e et 5e), par l'intermédiaire de leurs maires respectifs (Laurent Marcangeli, François Baroin et Olivier Bianchi), ont demandé, dans une lettre signée à trois mains que s'est procurée Le Parisien, à Noël Le Graët que les barrages d'accession, initialement prévus à la fin du championnat puissent se tenir.

"Au nom de nos trois clubs qui ont sur le terrain de jeu de la Ligue 2 gagné leurs places sans contestation aucune et qui auraient même pu aller plus haut si la saison était allée au bout, nous vous prions de bien vouloir soutenir et prendre la décision en accord avec la LFP, de jouer les playoffs de Ligue 2 et le barrage L1-L2, expliquent les trois maires. Vous avez proposé qu'au milieu de l'été, entre la fin de l'état d'urgence sanitaire envisagée au 10 juillet et le début août, les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue puissent avoir lieu dans un environnement sécurisé pour les acteurs et selon un protocole médical strict."

Ainsi, Laurent Marcangeli, François Baroin et Olivier Bianchi envisageraient que les deux matches de pré-barrages (4e contre 5e puis le vainqueur est opposé au 3e) se jouent en août dans un stade unique avec des précautions sanitaires maximales avant que le grand vainqueur ne soit opposé à Nîmes. "Ces cinq matchs, deux finales (ndlr : Coupe de la Ligue et Coupe de France) et trois playoffs et barrage, permettraient, non de tourner la page qui restera pour toujours douloureuse, mais de regarder vers l'avenir", concluent les maires d'Ajaccio, Troyes et Clermont.

