Lyon cale à nouveau. Après avoir enchaîné deux victoires poussives en Ligue 1, les hommes de Rudi Garcia se sont inclinés à domicile contre Lille (0-1) sur un but de Jonathan Ikoné au terme d'une partie bien triste des deux côtés. Une défaite de plus face à un "gros" en Championnat pour les Lyonnais, qui manquent l'occasion de revenir à un point du podium, au profit des Dogues (4e) qui décrochent quant à eux leur premier succès de la saison à l'extérieur toutes compétitions confondues. Et il n'y a guère plus à retenir de leur prestation.

C'est un "petit hold-up" qu'a subi l'OL face au LOSC lors de cette 16ème journée de Ligue 1. "Hold-up" car les Lyonnais ont toujours eu un semblant de main mise sur la rencontre. Les Gones ont contrôlé le ballon et longtemps n'ont pas paru inquiétés par des Lillois qui n'auront tiré au but que deux fois à partir de la demi-heure de jeu. Mais "petit" car les hommes de Rudi Garcia se sont montrés incapables de développer un jeu offensif susceptible d'inquiéter leurs adversaires.

Si Memphis Depay, Thiago Mendes et Houssem Aouar après son entrée en jeu (66e) se sont montrés remuants pour leur retour, cela ne s'est jamais inscrit dans un collectif en mesure de percer le bloc de Lille. La défense lilloise n'a d'ailleurs pas du se surpasser outre-mesure, les Gones ne cadrant pas la moindre frappe en deuxième période. Sur un rythme de sénateur, Lyon s'est finalement fait piéger sur le seul tir cadré des Dogues en deuxième période (sur 2 au total). Sur une mauvaise relance de Marcelo, André a récupéré le ballon au milieu de terrain et a servi Osimhen à l'entrée de la surface. Le Nigérian a remis sur Ikoné, qui a trompé Lopes en tombant malgré le retour de Rafael (68e).